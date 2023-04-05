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هل يُمهّد لقاء "بيت عنيا" إلى حوار وطني؟

منذ 23 ثانية
لقاء بيت عنيا

لقاء بيت عنيا

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اعتبر رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم أن “مُشاركة النّواب الـ53 بلقاء بيت عنيا بادرة طيّبة وخطوة أولى نأمل أن تؤسّس لحوار وطني وإن شاء الله يُمهّد هذا اللقاء لتقريب وجهات النظر حول المصلحة الوطنيّة العامة”.

وقال أبو كسم في حديث لـmtv: نشكر كلّ الدول التي تعمل للخير في لبنان ومنها فرنسا، ودولة الفاتيكان أيضًا تعمل من أجل مصلحة اللبنانيّين ولكنّ الشّعب هو المسؤول الأوّل عن إنقاذ هذا البلد، فالحركة الخارجيّة وحدها لا تكفي.

وأضاف: “البطريركيّة المارونيّة لا تُسمّي أحداً في الملفّ الرئاسي ولا تدخل في لعبة الأسماء، وبكركي تسعى لخلق محفّزات للعمل من أجل الحدّ من هجرة الشباب”.

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