وديع الخازن دان استهداف الضاحية: ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته

علّق الوزير السابق وديع الخازن، على العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف بالأمس الضاحية الجنوبية من بيروت، وعبر في بيان “عن أشد إدانتنا واستنكارنا لهذا الانتهاك الفاضح لسيادة لبنان، وللقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، ونشاطر فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس نواف سلام، مواقفهم الوطنية المشرفة في مواجهة هذا الإعتداء، مؤكدين دعمنا الكامل للثوابت الوطنية التي تحمي كرامة لبنان وأمنه”.

أضاف: “في هذا السياق، نتوجه إلى اللجنة الخماسية المعنية بالملف اللبناني، مستغربين غياب أي تحرك جاد وفعال منها لتجنيب المنطقة خطر اندلاع أعمال عسكرية تهدد الأمن والاستقرار”.

ورأى الخازن “ان صمت اللجنة وتراخيها أمام هذه الانتهاكات يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى جديتها في أداء دورها المفترض في حماية لبنان ومنع تدهور الأوضاع”.

وختم الخازن: “إننا إذ نجدد تمسكنا في حق لبنان في الدفاع عن أرضه وسيادته بكل الوسائل المشروعة، ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومحاسبة المعتدي، والعمل على فرض إحترام القرارات الدولية من دون إزدواجية معايير”.