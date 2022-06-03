وديع الخازن: لم يعد جائزاً التعرّض للجيش اللبناني

شجب عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في بيان اليوم، ما جرى من إعتداء على الجيش اللبناني في حيّ الشراونة، وسقوط شهيد وخمسة جرحى، معتبرا أن “المؤسسة العسكرية هي خط أحمر لا يمكن المس بحرمتها”، وقال: “لم يعد جائزاً التعرّض للجيش اللبناني الذي يُكافح الجريمة والعابثين بالأمن، لأن من يوجّه سلاحه ضد الجيش يوجّهه إلى صدر كل لبناني حريص على أمنه الممثل بالمؤسسة العسكرية التي هي خط أحمر لا يمكن مسّه أو إستفزازه، فليس في الأمن تراض أو تهاون أو تسامح مع المخلين به كما حصل اليوم في الشراونة، ولم يعد من الوارد تغطية أحد لأن الغطاء السياسي لا يمكن أن يغطي إلا أمن البلاد وليس الخارجين عن القانون والفارين من وجه العدالة”.

اضاف: “إن الحادث الدامي الذي شهده حيّ الشراونة في بعلبك وذهب ضحيّته شهيد من الجيش اللبناني وخمسة جرحة هو بمثابة نذير شؤم يُنبىء بالأسوأ، لا سيّما في جو متوتر سياسيا على خلفية التجاذبات القائمة حول الأوضاع في البلاد”.

وختم: “إننا، إذ نشدّ يدنا على يد قائد الجيش العماد جوايف عون، نؤيّد كلّ الإجراءات الحازمة لوقف موجة التعرض للمؤسسة العسكرية مهما كان الثمن لأن حياة العسكريين والمواطنين الآمنين أعز من أن تُهدر، والجيش الوطني أمنع من أن يُرجم، وهو الذي قدّم وما زال التضحيات لإنقاذ لبنان في مراحل تعرّضه للأزمات الكبرى. رحم الله شهيد الجيش ودعاؤنا للجرحى بالشفاء العاجل”.