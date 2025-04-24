الخميس 26 شوال 1446 ﻫ - 24 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة الأشغال أكّدت إطلاق ثلاث خطوط رئيسية جديدة لحافلاتها الحديثة

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 24 - أبريل - 2025 3:37 مساءً
احدى الحافلات الحديثة التابعة لوزارة الأشغال

احدى الحافلات الحديثة التابعة لوزارة الأشغال

A A A
طباعة المقال

أكّدت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في وزارة الأشغال العامة والنقل، إطلاق ثلاث خطوط رئيسية جديدة لحافلاتها الحديثة والمجهزة بتقنيات متطورة، في إطار خطتها لتفعيل خدمة النقل المشترك وتوفير بدائل نقل فعالة وآمنة للمواطنين.

وقد بدأ العمل الفعلي على هذه الخطوط يوم الثلاثاء الواقع في 22 نيسان 2025، على المسارات التالية:

1- العدلية – شتورة

2- المتحف الوطني – طرابلس

3- خلدة – صور

وقالت في بيان: “تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الوزارة لتوسيع شبكة النقل العام وتخفيف الضغط عن الطرقات، مع التشديد على تحسين جودة الخدمات وسلامة المستخدمين. كما سيتم خلال الأيام المقبلة تعزيز هذه الخطوط بمزيد من الحافلات الحديثة بهدف تلبية الطلب المتزايد وضمان انتظام الرحلات”.

وقد أرفقت الوزارة ربطاً الجداول التفصيلية لمسارات هذه الخطوط ومواعيد الانطلاق والتوقف، على أن تبقى قيد التحديث تبعاً لحاجات المواطنين وتقييم الأداء التشغيلي.

واكدت “التزامها مواصلة تطوير قطاع النقل العام بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ويُسهّل تنقّل المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    سجن رومية
    موجة من الغضب واحتجاجات.. ما الذي يحدث داخل سجن رومية؟
    رئيس مجلس النواب نبيه برّي
    برّي: لا تأجيل للانتخابات البلدية
    جوزيف أبو فاضل
    أبو فاضل: اكتشفت اليوم ان رياض سلامة كان على حق

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    بعد الحرارة المرتفعة.. تحضروا لمنخفض جوي قادم من إيطاليا إلى لبنان!
    وزير الدفاع ميشال منسى
    قرار هام لوزير الدفاع يتعلق بتراخيص حمل الأسلحة.. إليكم التفاصيل!
    الإعلامي السوري صبحي العطري
    صدمة كبيرة بالوسط الفني.. رحيل الإعلامي السوري صبحي العطري