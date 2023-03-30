وزارة الاتصالات: فاز الائتلاف ما بين شركة ميريت انفست ش.م.ل و"كولي بريفي"

بعد أن أعلن وزير الاتصالات المهندس جوني القرم عن بيع دفتر الشروط لثلاث شركات، وبعد أن تقدّمت شركة ميريت انفست ش.م.ل. وColis Privé Paris المملوكة من مجموعة CMA CGM، بالمستندات اللازمة وفقاً للأصول، إجتمعت لجنة التلزيم بحضور مندوب مراقب من قبل هيئة الشراء العام المهندس عمر البراج، وفضّت العرض الوحيد إستناداً الى قانون الشراء العام.

وبعد التدقيق بالمستندات الادارية والفنية والمالية تبيّن بأن حصة الدولة ستكون ١٥.٥٠ بالمئة لأول سنة، علماً بأن نقطة الانطلاق بالمزايدة كانت ١٠ بالمئة وأن دفتر الشروط مطابق لكل التوجيهات المطلوبة في تقرير ديوان المحاسبة.

وعليه، فاز الائتلاف ما بين شركة ميريت انفست ش.م.ل و Colis Privé France المملوكة من مجموعة CMA CGM.