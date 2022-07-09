السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
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وزارة الخارجية تدين اغتيال آبي: خسارة للأسرة الدولية كافة

منذ 17 دقيقة
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

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دانت وزارة الخارجية والمغتربين، “بأشد العبارات” اغتيال رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي.

وقالت في بيان: “أودت هذه الجريمة بحياة أحد كبار الشخصيات اليابانية والعالمية صاحب البصمات المتميزة في كافة المحافل الدولية وفي ارساء قواعد القانون الدولي. وقد شكل إغتياله خسارة ليس للشعب الياباني الصديق فقط بل للأسرة الدولية كافة”.

أضافت: “كان الراحل الكبير صديقا للبنان ولشعبه بصفته عضوا في لجنة الصداقة البرلمانية اليابانية- اللبنانية، وسبق أن زار لبنان بصفته هذه”.

وتوجهت “بأصدق عبارات المواساة لجلالة الامبراطور والحكومة والشعب الياباني وخصوصا عائلته بأحر التعازي”.

والجمعة، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، وفاة المسؤول الياباني البارز متأثرا بإصابته، بعد إطلاق النار عليه في مدينة نارا.
ووصل جثمان آبي، إلى طوكيو، بعد تعرضه للاغتيال خلال تجمع انتخابي.

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