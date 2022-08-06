وزارة الخارجية تدين العدوان على غزّة: لتدخل المجتمع الدولي

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان الآتي: “يدين لبنان بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويدعو المجتمع الدولي للتدخل السريع لوقف هذا الاعتداء فورا، والطلب من اسرائيل التقيد بالقرارات الاممية، حفاظا على المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون الامرين من الحصار الإسرائيلي الظالم”.

وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في قطاع غزة تستهدف حركة الجهاد الإسلامي، تضمنت اغتيال قيادي بارز في الجناح العسكري للحركة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن إحدى الغارات قتلت تيسير الجعبري قائد المنطقة الشمالية في “سرايا القدس”، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي في غزة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الغارات الإسرائيلية أوقعت 8 قتلى، بينهم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، وإصابة أكثر من 44 بجروح مختلفة.

في المقابل، قدّر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل 15 شخصا في غارات على غزة.

وأظهرت لقطات مصورة تعرض مبنى سكني في مدينة غزة للقصف.