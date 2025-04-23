وزارة الخارجية دانت الهجوم "الإرهابي الآثم" في كشمير

تابعت وزارة الخارجية والمغتربين “ببالغ القلق والأسى تطورات الهجوم الإرهابي الآثم الذي وقع في كشمير يوم 22 نيسان 2025، وأسفر عن مقتل 27 مدنياً وإصابة آخرين”.

ودانت في بيان”بأشدِّ العبارات هذا العمل الإجرامي الذي استهدف الأبرياء، وتقدمت من أسر الضحايا ومن الحكومة الهندية والشعب الهندي الصديق بأحرِّ التعازي وأصدق المواساة”. كذلك جددت الوزارة “تضامن لبنان الكامل مع الهند ووقوفه إلى جانبها في هذه الظروف الصعبة”، واكدت” مرة جديدة وقوف لبنان إلى جانب المجتمع الدولي في جهوده الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويلهما”.

وفي وقت سابق قالت السلطات الهندية إن ما لا يقلّ عن 27 شخصاً قتلوا بعدما أطلق مسلحون النار على مجموعة من السيّاح المحليين أثناء زيارة أحد المعالم في منطقة معروفة بجمال الطبيعة في الجزء الخاضع لإدارة الهند من إقليم كشمير.

وقع الهجوم في باهالغام، وهي بلدة خلابة في جبال الهيمالايا يصفها كثيرون بأنها “سويسرا الهند”.