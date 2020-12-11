وزارة الشباب والرياضة تنفي تدخل جهات سياسية أو حزبية في تعميم انتخابات الاتحادات الرياضية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه “حرصا منها على شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية للهيئات الإدارية للاتحادات الرياضية على اختلافها، وتجنبا لأي ضغوطات أو تحركات مشبوهة لتشويه سير هذه الانتخابات، أصدرت وزارة الشباب والرياضة بتوقيع الوزيرة فارتينيه أوهانيان، التعميم رقم 10/1/2020 تاريخ 11 كانون الثاني 2020، الذي يطلب من الاتحادات الرياضية كافة اتخاذ التدابير التي تؤمن الشفافية والنزاهة من خلال اعتماد اللائحة الموحدة خلال التصويت في جلسات الهيئة العامة.

وأشار تعميم الوزارة إلى أن هذه اللائحة الموحدة يجب أن تتضمن أسماء المرشحين كافة لعضوية الهيئات الإدارية، وأن تصدر عن الاتحاد المعني، وتكون ممهورة بخاتمه، بحيث يختار الناخب الممثل للجمعيات الأعضاء في الهيئة العامة، العدد المطلوب لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد إما بوضع علامة بجانب الأسماء المختارة أو بشطب الأسماء غير المختارة.

وجزم التعميم بعدم جواز اعتماد أي طريقة أخرى لعملية الانتخاب إلا في حال تضمن النظام العام للاتحاد تدابير تحدد عملية الانتخاب بالتفصيل.

ونفت الوزارة ما تم تسريبه عن تدخل جهات سياسية أو حزبية في إصدار هذا التعميم، ورأت في ذلك تسلقا في غير محله وسعيا إلى الاستفادة منه، ما يقلل من قيمة الهدف النبيل الذي صدر من أجله، وهو ضمان الشفافية والنزاهة وعدم التلاعب ليس إلا”.