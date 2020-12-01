وزارة الصحة: تسجيل 18 حالة جديدة في نتائج فحوصات لرحلات وصلت إلى بيروت

حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 29/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثماني عشرة (18) حالة إيجابية.

وجاءت النتائج كالتالي: