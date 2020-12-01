وزارة الصحة: تسجيل 18 حالة جديدة في نتائج فحوصات لرحلات وصلت إلى بيروت
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حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت
أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 29/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثماني عشرة (18) حالة إيجابية.
وجاءت النتائج كالتالي:
- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة دبي: شركة MEA رقم 421 (جميعها سلبية)
- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
- رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)
- رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثماني حالات إيجابية)
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)
- رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).