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وزارة الصحة: تسجيل 18 حالة جديدة في نتائج فحوصات لرحلات وصلت إلى بيروت

منذ 7 دقائق
حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 29/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثماني عشرة (18) حالة إيجابية.

وجاءت النتائج كالتالي:

  • رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
  • رحلة دبي: شركة MEA رقم 421 (جميعها سلبية)
  • رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
  • رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)
  • رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)
  • رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)
  • رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثماني حالات إيجابية)
  • رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)
  • رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)
  • رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)
  • رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).

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