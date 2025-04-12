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وزارة الصحة تشجب الاعتداء على مستشفى رياق: لعدم التهاون بمحاسبة المرتكبين

منذ 6 دقائق
وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة العامة

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صدر عن وزارة الصحة العامة البيان التالي: “تعرّض مستشفى رياق مساء أمس لإطلاق نار غير مبرر من مجموعة من الأشخاص، في خرق أمني عرّض للخطر طاقم المستشفى والمرضى بمن فيهم مريضهم الذي كان يتلقى العلاج في طوارئ المستشفى، وذلك لست ساعات متواصلة”.

وجاء في البيان أيضا “إن وزارة الصحة العامة تجدد شجب هذا الاستهداف المرفوض لصرح طبي يقدم الرعاية والخدمات الطبية للمواطنين، وتدعو القوى الأمنية إلى عدم التهاون بمحاسبة المرتكبين واتخاذ أقصى الإجراءات بحقهم، تأكيدًا على رفض المساس بحرمة المرافق الصحية والعاملين فيها الذين يبقون خط الدفاع الأول عن صحة المواطن والمجتمع”.

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