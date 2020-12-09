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وزارة المال تفرج عن مستحقات المستشفيات الحكومية

منذ 14 دقيقة
وزارة المالية

وزارة المالية

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أعطى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني توجيهاته بدفع مستحقات المستشفيات الحكومية عن العام 2020 بقيمة 55 مليار ل.ل، على أن تودع في حسابات تلك المستشفيات اعتباراً من 10/12/2020.

وتعاني المستشفيات اللبنانية من ضيق كبير بسبب تعثر الحكومة عن دفع مستحقاتها.

وطالب نقيب الأطباء شرف أبو شرف مراراً وتكراراً من وزارة المالية لاستدراك الوضع والقيام بواجباتها ودفع المستحقات والمتوجبات للمستشفيات والأطباء”، مشيرا الى أن “أكثر من 50 في المئة من الأطباء لا يتجاوز دخلهم الشهري مليون ونصف ليرة وسيحرمون من الضمان الإجتماعي والصحي عند سن التقاعد وهو السن الذي يحتاج فيه الى الضمان”.

وكشف أن “بعض الأطباء والمستشفيات يعمدون الى طلب فروقات المستحقات من المرضى لتعويض التأخير في قبض المستحقات”، مشددا على “أننا كنقابة نرفض هذا الموضوع ونحث وزارة المالية على التجاوب مع نقابات الجسم الطبي لانقاذ القطاع الصحي والمستشفيات والاطباء واصحاب المعدات الطبية من خطر الانهيار ما يضمن بقاء الجميع”.

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