الأربعاء 14 رمضان 1444 ﻫ - 5 أبريل 2023 |
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وزارة المال: سدّدنا كامل رواتب الشهر الحالي على سعر صرف صيرفة ٦٠ ألف ليرة

منذ 44 دقيقة
وزارة المالية

وزارة المالية

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أفادت وزارة المال في بيان، “مجددًا بأنّها سددت كامل رواتب الشهر الحالي على سعر صرف صيرفة ٦٠ ألف ليرة. ويشمل ذلك رواتب القضاة والعسكريين وموظفي الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة، لا سيما اوجيرو وكهرباء لبنان والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة وغيرهم، اضافة الى معاشات المتقاعدين من القطاع العام.

وتنفي الوزارة أي تمييز يين موظفي القطاع العام ، وإن سعر ٦٠ الف ليرة تم اعتماده للرواتب والمعاشات دون اي استثناء.

اما بخصوص الذين قبضوا رواتبهم او معاشاتهم على سعر ٩٠ الف ليرة، فانه سيتم دفع الفارق المستحق له خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال مصرفه المعني بذلك”.

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