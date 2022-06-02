وزيرة مصرية في بيروت: نتعهّد بدعم الشعب اللبناني

جددت وزيرة التضامن الاجتماعي في الحكومة المصرية نيفين القباج التأكيد على “دعم مصر وتعهدها بالوقوف الدائم والمستمر إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق”، مؤكدة “التضامن الكامل مع الأشقاء اللبنانيين في الظروف التي يمرون بها”.

فقد وصلت القباج الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، للمشاركة في زيارة رفيعة المستوى لوفد مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب وجامعة الدول العربية، حيث استقبلها في المطار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار وسفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي.

وشددت القباج على “دعم جمهورية مصر العربية للشعب اللبناني من خلال الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والمجتمع المدني بكافة مجالاته بشكل خاص”، موضحة أن هناك “تعاونا وتنسيقا دائما بين الوزارات المصرية في ما يتعلق بدعم لبنان وخصوصا وزارات الخارجية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي”.

وأشارت الى أن برنامج زيارتها للبنان “يتضمن زيارات لأماكن مختلفة لتبادل الخبرات والاطلاع على مبادرات الشعب اللبناني الذي يمر بظروف صعبة وأثبت أن قدرته على الصمود قوية”، مؤكدة حرصها على “تبادل الزيارات المشتركة مع الدول العربية، بالإضافة إلى اللقاءات والندوات وورش عمل لفتح الباب بشكل أوسع لعرض التجارب المصرية المتميزة والاستفادة من تجاربهم المختلفة”.

كما أكدت “استمرار مساندة الشعب اللبناني من كافة النواحي”، موضحة أن “الفترة الماضية كان هناك دعم من الدولة المصرية على مستوى المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية”.

ولفتت إلى أن “الهدف من زيارة لبنان هو المشاركة في اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالإضافة إلى تجديد الدعم وتعهد مصر بوقوفها الدائم والمستمر إلى جانب الشعب اللبناني”.

وأشارت الى أن “برنامجي “حياة كريمة” و”تنمية الأسرة المصرية” هما من أضخم البرامج التنموية في العالم والتي تنفذها الدولة مصرية”.

وعن مشاركتها في اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أوضحت أنها ستستعرض “تجارب مصر المتميزة في عدة مجالات أبزرها دعم ورعاية ذوي الإعاقة، حيث استضافت مصر أكثر من لقاء خلال الفترة الماضية حول هذا الشأن تحت رعاية مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، كما يتناول النقاش كيفية التعامل مع ذوي الاعاقة في شئون الطوارىء وكيفية تفادي حدوث إعاقات في أوقات الطوارىء”.

ولفتت إلى أن “مصر تستعد لاستضافة معرض للأسر المنتجة العربية والمقرر انعقاده بمصر خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، حول الحرف التراثية واليدوية على مستوى الدول العربية، وذلك اعترافا من مصر بقيمة التراث العربي والمصري ولدعم التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة بشكل عام وبصفة خاصة المرأة العربية”، مؤكدة أن “مصر تميزت في تنظيم هذه النوعية من المعارض حيث تستهدف هذا العام تنظيم 20 معرضا لـ”ديارنا” هذا العام على مستوى الجمهورية بعدما نجحت خلال العام الماضي في تنظيم 12 معرضا”.

وذكرت أن “الاجتماع يتضمن أيضا لقاء حول سبل دعم المسنين”، مشيرة إلى أنها ستعرض “تجربة فريدة في هذا الشأن حيث وضعت مصر ولأول مرة قانونا لحماية ورعاية وتأهيل المسنين”، موضحة أنها ستقوم “بمشاركة هذا القانون وتأثيره مع الوزارء المعنيين في الدول العربية”.