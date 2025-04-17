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وزير الإعلام: مجلس الوزراء وافق على تمديد ولاية "اليونيفيل"

منذ 5 دقائق
وزير الإعلام الدكتور بول مرقص

وزير الإعلام الدكتور بول مرقص

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انعقد مجلس الوزراء في القصر الجمهورية برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وبعد الجلسة، أكد وزير الإعلام بول مرقص أن “التشكيلات الدبلوماسية والقضائية يجب أن تتم في أسرع وقت وسيتم إدراج قانون استقلالية القضاء على جدول أعمال الجلسة المقبلة”.

وتابع: “الرئيس سلام لفت الى ان زيارته الى سوريا تطرقت الى تسليم منفذي تفجير المسجدين في طرابلس واغتيال كمال جنبلاط”.

وأشار الرئيس عون الى أن “وفدا قطريا قد يزور لبنان الاسبوع المقبل للبحث في ملف الكهرباء”.

وقرّر مجلس الوزراء تمديد ولاية اليونيفيل.

وأعلن مجلس الوزراء عن “تسجيل 2740 خرقا إسرائيليا منذ اتفاق وقف اطلاق النار في تشرين الثاني الماضي”.

وعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهورية في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

وقبيل انعقاد الجلسة، عقد رئيس الجمهورية اجتماعًا مع رئيس الحكومة نواف سلام.

و بدأت الجلسة بتقديم قائد الجيش عرضًا عن الوضع الأمني في جنوب لبنان ومسار تطبيق القرار 1701.

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