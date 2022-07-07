وزير الاعلام: اختفاء سمير كساب يعتبر بمثابة قضية وطنية

زار وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في مبنى المديرية العامة في المتحف، وتم عرض للأوضاع العامة وسبل التعاون المشترك بين وزارة الاعلام و الأمن العام.

جرى خلال اللقاء، مناقشة قضية الصحافي اللبناني سمير كساب الذي تم خطفه في سوريا منذ مدة و بقي مصيره مجهولا طوال 9 سنوات، وأكد الوزير مكاري “ضرورة إعلاء الصوت ولتضافر جميع الجهود لكشف عن مصيره وتحريره بصفته مواطناً لبنانياً جرى احتجاز حريته حين كان يقوم بواجبه المهني خلال الحرب السورية”.

كما تطرق البحث، الى سبل ملاحقة القضية وإجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية، خصوصاً في ظل خبرة اللواء ابراهيم في عمليات الإفراج عن عدد من المخطوفين في سوريا.

كما تم التأكيد في نهاية اللقاء، بأن اختفاء سمير كساب يعتبر بمثابة قضية وطنية وإنسانية ينبغي أن تبقى حية، وتم الاتفاق على متابعة الجهد الحثيث حتى الوصول إلى النتيجة المرجوة.

من جهة ثانية، استقبل الوزير مكاري في مكتبه في الوزارة، مدير وكالة “ايتار تاس” الروسية ديمتري زبليني، في حضور رئيس دائرة “المراسلين الأجانب” مروان شكري، وتم التباحث في وضع الصحافة الأجنبية في لبنان وسبل التعاون بين الوكالة الروسية و”الوكالة الوطنية للإعلام”، فيما أبدى الوزير المكاري “كامل الاستعداد لتعزيز مجالات التعاون بين وزارة الاعلام ومؤسسات الإعلام الروسية نظرا لاواصر العلاقة المشتركة مع جمهورية روسيا الاتحادية”.