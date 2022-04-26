وزير الاعلام: قائد الجيش وضع نفسه تحت خدمة التحقيق في غرق الزورق

أعلن وزير الإعلام “زياد مكاري” أنّ مجلس الوزراء كلّف وزارة الشؤون الاجتماعية التواصل مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدة لذوي ضحايا حادثة زورق طرابلس.

جاء ذلك أثناء تلاوته مقررات الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.

وبحث مجلس الوزراء في موضوع غرق الزورق قبالة شاطئ مدينة طرابلس وتداعياته، كما بحث في الاوضاع الامنية في مختلف المناطق اللبنانية.

في هذا السياق، كشف مكاري أنّ قائد الجيش وضع نفسه تحت خدمة التحقيق في شأن حادثة زورق طرابلس، مشيرا الى انه تم تكليف الجيش إجراء تحقيق شفاف حول حادث الزورق تحت إشراف القضاء المتخصص

أمّا عن حادثة ضرب وزير الطاقة وليد فياض، فقال مكاري إنّ مجلس الوزراء دان الاعتداء على فياض وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة الفاعلين وإنزال العقوبات في حقّهم. من جهته، لفت وزير الطاقة الى أنه لمس من الجميع في مجلس الوزراء الدعم الكامل بعد الاعتداء الذي تعرّض له.

كما أٌعلن عن تشكيل لجنة وزارية مهمتها إعداد مشروع قانون يرمي إلى إنشاء مجلس لتنمية الشمال وعرضه على مجلس الوزراء.