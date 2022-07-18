وزير الاقتصاد يحسمها.. هل يرتفع سعر ربطة الخبز؟

أوضح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنه لجأ إلى برنامج البنك الدولي بعد أن رأى أن الخيارات في الدولة غير مشجّعة ومصرف لبنان خفّف مبالغ الدعم، وقال: “من أهم أهداف قرض البنك الدولي استمرار تأمين القمح للبنان وترشيد الدعم لـ 9 أشهر ريثما نجد الحلول وسيكون هناك رفع لسعر ربطة الخبز تدريجاً”، وفق قوله.

واضاف في حديث لـmtv”: “الحدود غير مضبوطة وهناك تجار أزمات في البلد وسياسة الدعم السابقة تعتبر مصيبة ونعيش آخر تداعياتها ومن المستحيل أن نكمل بهذه الطريقة ولا يمكن الاستمرار بسياسة الدعم العشوائي ويجب وضع برنامج يحفظ كرامة اللبناني ولقمة عيشه”.