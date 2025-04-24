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وزير الثقافة قدم باسمه وباسم رئيس الجمهورية التعازي بالبابا فرنسيس في السفارة البابوية

منذ ساعة واحدة
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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قدم وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة باسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، التعازي بالبابا فرنسيس، في مقر السفارة البابوية في حريصا.

كما قدم سلامة التعازي باسمه الشخصي حيث دوّن في سجل التعازي كلمة الرئيس عون وكلمته.

وتوفي البابا فرنسيس الإثنين إثر إصابته بجلطة دماغية تسببت في دخوله بغيبوبة وفشل في الدورة الدموية القلبية، وفق شهادة الوفاة التي أصدرها الفاتيكان.

وجاء في وثيقة الوفاة التي وقعها مدير إدارة الصحة والنظافة في الفاتيكان أندريا أركانجيلي أن الوفاة “تم تأكيدها من خلال تسجيل تخطيطِ كهربية القلب”، وقال “أعلن أن قداسة البابا فرنسيس (خورخي ماريو بيرغوليو) المولود في بيونس آيريس في الأرجنتين في 17 ديسمبر/ كانون الأول من عام 1936، والمقيم في دولة الفاتيكان، مواطن الفاتيكان، توفي في الساعة 7.35 صباح 21 أبريل/ نيسان عام 2025 في شقته في مقر القديسة مارتا”.

كما أشارت شهادة الوفاة أيضاً إلى مشكلات صحية يعانيها البابا وهي “الفشل التنفسي الحاد خلال التهاب رئوي ثنائي متعدد الميكروبات، وتوسع القصبات الهوائية المتعدد، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع الثاني”.

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