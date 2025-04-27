وزير الثقافة يختتم زيارته الى قطر بلقاء مع وزير الخارجية القطري

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني يستقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة

اختتم وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة زيارته الى العاصمة القطرية بلقاء مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان: “استقبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة الموجود في الدوحة. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وآخر المستجدات في لبنان، بالإضافة الى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال المقابلة موقف دولة قطر الداعم للبنان، ووقوفها باستمرار الى جانب الشعب اللبناني الشقيق، كما اكد ضرورة التزام الاطراف الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من جميع الاراضي اللبنانية”.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يستقبل وزير الثقافة اللبناني#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/0Y7XHzaOrX — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 27, 2025