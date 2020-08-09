وزير الخارجية السعودي: حزب الله له سوابق في استخدام المواد المتفجرة

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، أن هيمنة حزب الله في لبنان مثيرة لقلق الجميع مشيراً إلى أن الحزب له سوابق في استخدام المواد المتفجرة في عدد من الدول العربية والأوروبية.

وقال بن فرحان خلال كلمته في مؤتمر (الدعم الدولي للبنان والشعب اللبناني): “أن استمرار الهيمنة المدمرة لتنظيم حزب الله الإرهابي يثير قلقنا جميعاً، جميعنا يعرف السوابق المؤكدة لاستخدام هذا التنظيم للمواد المتفجرة وتخزينها بين المدنيين في عدة دول عربية وأوروبية والأمريكتين”.

وأضاف وزير الخارجية السعودي قائلا: “إننا في المملكة العربية السعودية إذ نقف مع أشقائنا في لبنان، نؤكد على أهمية إجراء تحقيق دولي شفاف ومحايد لمعرفة أسباب هذا الانفجار المريع وما خلفه من ضحايا ودمار. إن الشعب اللبناني الشقيق له الحق في العيش في بلاده بأمان واحترام. لبنان بحاجة ماسة إلى إصلاح سياسي واقتصادي شامل وعاجل بما يضمن عدم تكرار هذه الكارثة المروعة”.

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وأكد بن فرحان على تثمين المملكة للجهود الفرنسية عبر الدعوة لعقد هذا المؤتمر لدعم الشعب اللبناني بعد التفجير وأشار إلى أن بلاده تشدد على ضرورة إجراء الإصلاحات “الصارمة” المطلوبة من جانب المجتمع الدولي في لبنان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).