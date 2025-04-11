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وزير الخارجية يتلقى دعوة لزيارة موسكو

منذ 35 دقيقة
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي يلتقي سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان الكسندر روداكوف

وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي يلتقي سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان الكسندر روداكوف

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إستقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان الكسندر روداكوف الذي سلّمه دعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لزيارة موسكو.

وشكّل اللقاء فرصةً للتباحث بمستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وتحديداً في سوريا.

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