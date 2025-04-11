وزير الخارجية يتلقى دعوة لزيارة موسكو

إستقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان الكسندر روداكوف الذي سلّمه دعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لزيارة موسكو.

وشكّل اللقاء فرصةً للتباحث بمستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وتحديداً في سوريا.

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان الكسندر روداكوف الذي سلّمه دعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لزيارة موسكو. وشكّل اللقاء فرصةً للتباحث بمستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وتحديداً في سوريا. pic.twitter.com/DL5xuczwzB — mofa lebanon1 (@mofalebanon1) April 11, 2025