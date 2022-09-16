وزير الداخلية يتحدث عن جهات تريد استغلال وجع المودعين لخلق اضطرابات

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ “مهمتنا حفظ الأمن والنظام وليس من مهامنا أخذ طرف”.

وأوضح مولوي في حديث لقناة “العربية” أن “لبنان لا يتحمل الإخلال بالأمن والنظام”، مشيرا الى أن “القوى الأمنية ليست سبب المشكلة”.

وراى أن “حلول المودعين هي في مجلس النواب لا في وزارة الداخلية”.

وقال: “نحن والمودعون في خندق واحد ندفع ثمن النتيجة”.

وكشف أن “هناك جهات تريد استغلال وجع المودعين لخلق اضطرابات”، مؤكدا “سنتشدد بحفظ الأمن والنظام في البلاد”.

يشار إلى أنه، قد اقتحم مودعون خمسة بنوك (الجمعة 16-9-2022) للمطالبة باستعادة مدخراتهم المجمدة في النظام المصرفي، في استمرار لموجة من الاقتحامات هذا الأسبوع مدفوعة بحالة إحباط بسبب الانهيار المالي المتفاقم دون نهاية تلوح في الأفق.

وتم اقتحام سبعة بنوك في المجمل منذ يوم الأربعاء في لبنان، حيث تمنع البنوك التجارية معظم المودعين من السحب من مدخراتهم منذ تفجر أزمة اقتصادية قبل ثلاث سنوات، مما جعل العديد من السكان غير قادرين على دفع تكلفة أساسيات الحياة.