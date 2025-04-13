وزير الداخلية يتحرك بعد عمليات سطو على عدد من الصيدليات!

أجرى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اتصالين هاتفيين بكل من وزير الصحة العامة ركان ناصرالدين ونقيب الصيادلة جو سلوم على خلفية عمليات السطو على عدد من الصيدليات، مؤكداً متابعة الموضوع مع الأجهزة الأمنية المختصة التي أوعز اليها التشدد في اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية وبذل أقصى الجهود لتوقيف الفاعلين واحالتهم أمام القضاء المختص.

كما اتصل ناصر الدين بنقيب الصيادلة جو سلوم مستنكرا الاعتداء على ثلاث صيدليات.

وشدد على “وجوب ملاحقة المعتدين وتشديد الإجراءات العقابية بحقهم منعا لتكرار هكذا اعتداءات”، مؤكدا أن “أمن المرافق الصحية أولوية قصوى، خصوصا أن هذه المرافق، سواء الصيدليات أم المستشفيات والمراكز الصحية، لم تقصر يوما في العمل على مدار الساعة وفي كل الظروف لتأمين الخدمات الطارئة والضرورية والحيوية للمواطنين”.

وكان قد صدر عن وزارة الصحة العامة، مساء أمس السبت، بيان جاء فيه: “تعرّض مستشفى رياق مساء أمس لإطلاق نار غير مبرر من مجموعة من الأشخاص، في خرق أمني عرّض للخطر طاقم المستشفى والمرضى بمن فيهم مريضهم الذي كان يتلقى العلاج في طوارئ المستشفى، وذلك لست ساعات متواصلة”.

وأضاف البيان، “إن وزارة الصحة العامة تجدد شجب هذا الاستهداف المرفوض لصرح طبي يقدم الرعاية والخدمات الطبية للمواطنين”.

كما دعت الوزارة القوى الأمنية إلى “عدم التهاون بمحاسبة المرتكبين واتخاذ أقصى الإجراءات بحقهم، تأكيدًا على رفض المساس بحرمة المرافق الصحية والعاملين فيها الذين يبقون خط الدفاع الأول عن صحة المواطن والمجتمع”.