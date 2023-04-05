الأربعاء 14 رمضان 1444 ﻫ - 5 أبريل 2023 |
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وزير الدفاع: حريصون على العدالة والمساواة بين العسكريين

منذ دقيقة واحدة
وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم

وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم

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التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، وجرى عرضٌ للأوضاع العامة وآخر المستجدات.

وتطرّق وزير الدفاع أمام زواره إلى “واقع القطاع العام وتقلص قيمة مداخيل العاملين فيه ووجوب معالجة هذا الخلل والحرص على مبدأ العدالة والمساواة بين الأسلاك المدنية والعسكرية كما بين من هم في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، وعدم إعتماد أي معايير تُشكل التفافاً على حقوق هؤلاء المالية لا سيما في ظل انهيار القدرة الشرائية للعملة الوطنية”, وفق ما أعلن مكتبه الاعلامي.

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