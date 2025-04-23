وزير الدفاع: حقوق الضباط المتقاعدين أولوية دائمة

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو التي أكدت الإلتزام بتعزيز التعاون مع الدولة اللبنانية في سبيل دعم جهود النهوض ومساندة المجتمع المحلي.

وجرى خلال اللقاء عرض لبرنامج دعم لصالح الجيش اللبناني في مجالي الرعاية الصحية واستخدام الطاقة البديلة، بالإضافة الى تنسيق المساعدات مع الدول والجهات المانحة.

وعرض منسى مع المفتش العام في الجيش اللبناني اللواء فادي مخول سير عمل المفتشية العامة وعدداً من المسائل الإدارية المرتبطة بمهامها.

كما استقبل الوزير منسى سفير تركيا في لبنان مراد لوتيم، وكان عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا، والوضع الإقليمي وأهمية استقرار المنطقة. وأكد السفير لوتيم مواصلة تقديم الدعم للجيش اللبناني.

وشدّد وزير الدفاع الوطني أمام وفد من الضباط المتقاعدين على أنّ حقوقهم تبقى أولوية دائمة، مجدداً التأكيد على أنّ توحيد صفوفهم ضروري من أجل تحقيق مطالبهم في ظل التحديات التي يواجهونها خصوصًا في الظروف المعيشية الراهنة.

والتقى منسى العميد المتقاعد مصطفى حمدان وجرى عرض لآخر المستجدات على الساحة اللبنانية