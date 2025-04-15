وزير الدفاع عرض مع السيناتور الفرنسي رافييه سبل تطوير التعاون بين البلدين

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم، السيناتور الفرنسي ستيفان رافييه، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي.

وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تطوير التعاون بين لبنان وفرنسا، خاصة في ما يتعلق بدعم الجيش اللبناني في مجالي التدريب والتجهيز اللوجستي واعدًا بنقل احتياجات المؤسسة العسكرية إلى مجلس الشيوخ الفرنسي لدراستها والعمل على تلبيتها، انطلاقًا من قناعة مشتركة بأن الجيش اللبناني يشكل الركيزة الأساسية لحفظ أمن واستقرار لبنان.

كما استقبل الوزير منسى في مكتبه كلًّا من النائب سيمون أبي رميا، النائب شربل مسعد، الوزير السابق طلال المرعبي، الوزير السابق هيكتور حجار والنائب السابق هادي حبيش، وتم البحث في الأوضاع العامة والتحديات التي تواجه البلاد على المستويات الأمنية والمعيشية.