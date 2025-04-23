وزير الزراعة: نؤكد على استمرار الوزارة في التعاون مع الدول والمنظمات لجذب الاستثمارات

استقبل وزير الزراعة نزار هاني، شخصيات رسمية ووفود دولية ومحلية، في إطار سعيه لتعزيز الشراكات الزراعية وتطوير القطاع الغذائي، وتم البحث في ملفات استراتيجية تتعلق بالتنمية الزراعية المستدامة وتمكين القطاع الإنتاجي وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي.

واستقبل هاني سفير اليابان ماكوشي ماسايوكي، وتسلم منه دعوة للمشاركة في معرض “Expo 2027” الذي سيعقد في اليابان.

وتناول اللقاء المشاريع التي تمولها اليابان في لبنان ومناقشة سبل تعزيز التبادل الزراعي بين البلدين، لا سيما تصدير النبيذ والفواكه والخضار اللبنانية إلى اليابان.

وأشار السفير الياباني إلى “خفض الرسوم الجمركية على بعض الصادرات اللبنانية، ما يشكل فرصة لتعزيز التبادل التجاري الزراعي”.

كذلك التقى هاني سفير سلطنة عمان أحمد محمد السعيدي مهنئا بتوليه منصبه الوزاري، وتم مناقشة سبل التعاون في مجالات الثروة السمكية وإنتاج المحاصيل والتدريب الفني.

كما تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم بين وزارتي الزراعة في كلا البلدين، تشمل تبادل الخبرات والتقنيات وتنفيذ مشاريع مشتركة والترويج لفرص استثمارية في القطاع الزراعي والغذائي. كذلك تم التطرق إلى المؤتمر الزراعي الوطني الذي تنظمه وزارة الزراعة في 21 أيار 2025 والذي يشكل منصة جامعة للخبرات الزراعية من لبنان والمنطقة والعالم.

وفي اجتماع موسع، تم تقديم مشروع “أراضينا” الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية “AFD” والمنفذ بالتعاون مع المعهد الزراعي المتوسطي – CIHEAM Montpellier، الحركة العالمية لمكافحة الجوع – Action Against Hunger و Fair Trade Lebanon، بالشراكة مع وزارة الزراعة اللبنانية.

وأكد هاني أن المشروع “يشكل نقلة نوعية نحو زراعة مستدامة وعادلة”، مشددا على “أهمية تمكين المزارعين بالتقنيات والموارد”.

والتقى هاني أمين سر تعاونية صيادي الأسماك في المتن الشمالي والكرنتينا وتم عرض لواقع القطاع والتحديات الإدارية والتنظيمية التي تواجه نحو 500 صياد لبناني.

في سياق متصل، استقبل هاني وفدا من نقابة مربي الدواجن برئاسة وليم بطرس، وتم مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع، وأبرزها، كلفة الإنتاج، المنافسة والاستيراد غير المنظم.

وأكد هاني “أهمية هذا القطاع في تلبية حاجات السوق اللبناني مع إمكانيات تصديرية واعدة”، مشددا على “دعم الوزارة من خلال الحوافز وتنظيم الأسواق وتعزيز برامج الصحة الحيوانية”، مشدداً على “استمرار الوزارة في فتح قنوات التعاون مع الدول الشقيقة والمنظمات الدولية لجذب الاستثمارات وتحديث البنية التحتية الزراعية، بما يعزز الإنتاج الوطني”.