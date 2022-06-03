وزير السياحة: تحدثت عن ضرورة تخفيف الاعلانات على طريق المطار كـ”مواطن مراقب”!

أكد وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار ان “البانوهات” على طريق المطار تملكهم شركة خاصة، ووزارة السياحة ليس من اختصاصها ان تتدخل بهذا الموضوع، مشددا على ان حديثه بتخفيف الاعلانات على طريق المطار أتى بمثابة “مواطن مراقب”، مؤكدا ان الحديث الذي توجه به ليس تزلفا لأحد.

وقال نصار في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال انه ليس على علاقة مع الحزب، وطلبه بتخفيف الصور على طريق المطار جاء اخلاقيا، مشيرا الى ان النتيجة في هذا الموضوع إيجابية من جميع الاطراف.

وطلب نصار عبر صوت بيروت انترناشونال جميع المرشحين الى ازالة اعلاناتهم الانتخابية، كما تمنى ان يكون تتشكل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن.

وكشف نصار ان الوزارة تحضر لمهرجان في وسط بيروت في ساحة النجمة تحت اسم “مهرجانات لبنان” بالتعاون مع جميع المهرجانات اللبنانية الدولية على مدى ستة أيام، مؤكدا ان الاسبوع المقبل سيعلن عن التوقيت وعن كل التفاصيل.

وتوقع نصار انه اذا ظل الوضع مستقر امنيا وسياسيا سيكون هناك عشرة ألاف زائر معدل في اليوم، لافتا الى ان دراساتنا تشير تقريبا الى ان هناك 25% الى 30% من العرب وأجانب و70% الى 75% من اللبنانيين.

وعن موضوع الكهرباء في فترة السياحة، قال نصار ان كل المشاكل التي يعاني منها لبنان من كهرباء ومياه وطرقات وانترنت تأثر على السياحة وعلى كل المواطنين، مضيفا انه يجب ان نخلق فرص لتعويض النقص لدينا، وعلينا ان نتعايش مع الامر الى حين تحسين الوضع.

اما عن الحجوزات في الفنادق، كشف نصار ان فنادق “الخمس نجوم” تم حجزها بنسبة 50 الى 55% حتى الان، اما عن بيوت الضيافة و ال”أر بي ان بي” فمن المتوقع ان يعملوا أفضل من السنوات التي مرت.