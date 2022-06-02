وزير السياحة لأمل وحزب الله.. "خففوا صور على طريق المطار"

ذكر وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال، ​وليد نصار​، أنه “هناك عدد كبير من ​اللبنانيين​ سيقبلون الى لبنان، وتمنى على جميع وسائل الاعلام ان توضح صورة لبنان الإيجابية، وتنقل مناظرها الجميلة”، لافتاً إلى أن “المؤشرات التي حصلنا عليها من ​القطاع الخاص​ تشير الى ان فصل الصيف سيكون واعدًا جدًا من الناحية السياحيّة”.

وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أن “كل وزارة لديها اختصاص تعمل فيه، وهناك تنسيق بين السياحة والثقافة والتربية، وبالفعل كل وزارة أنجزت دورها، لكن الظروف المعيشية كانت طاغية”، موضحاً أن “يوجد حقائب ليست منتجة، مثل وزارة التنمية الإدارية، والاعلام والمهجرين، ويمكن وضعها تحت اسم واحد وزارة “التخطيط”.

وكشف نصار، أن “السياحة الداخلية نشطط في لبنان في اخر سنتين، وهنا يأتي دور الوزارة بالتنسيق مع ​النقابات​، من اجل دعم البرامج السياحية”، مشيداً إلى كل النقابات في لبنان بأنهم “جديين في شغلهم وكفؤين في عملهم”.

ولفت، إلى أنه “اليوم بالذات سأصدر تعميم من ​وزارة السياحة​، أن كل ​المؤسسات السياحية​ تحق لها أن تعلن عن أسعارها ب​سعر الدولار​، وسيكون الموضوع اختياري، اما الدفع فيكون ​بالليرة اللبنانية​، والايجابية من هذا الموضوع، هو ان السائح الذي سياتي الى لبنان سيكون اسهل عليه بالدولار لان السعر سيكون اقل بكثير من الخارج، ويفترض من اليوم ان يطبق هذا التعميم، وانا مستعد ان اتحمل مسؤوليته”.

وتوجه نصار، إلى الإدارة الإعلامية في حزب الله وحركة امل، طالباً منهما “بتخفيف الصور والرموز، خاصة في هذه 3 شهور القادمة، الموجودة على طريق المطار، التي نحن نحترمها، وان يتم رفع صور معالم لبنان السياحية، وهذه اول مرة اطلب فيها بكل موضوعية ومحبة واحترام”.