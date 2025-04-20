وزير الصحة رعى افتتاح مستوصف أزهر البقاع في مجدل عنجر

رعى وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين، افتتاح مستوصف أزهر البقاع في بلدة مجدل عنجر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية في المنطقة وتقديم الخدمات الطبية الأولية لأهالي البقاع.

وشهد الاحتفال حضورًا رسميًا وشعبيًا واسعًا، تقدّمه النائبان حسن مراد وياسين ياسين، ممثل النائب وائل أبو فاعور كمال حندوس، النائبان السابقان عاصم عراجي ومحمد القرعاوي، مدير عام وزارة الصحة الدكتور فادي سنان، مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، مفتي بعلبك ممثلا برئيس دائرة أوقاف بعلبك الهرمل الشيخ محمد عودة، قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه، قائمقام راشيا نبيل المصري، رئيس بلدية خربة روحا محمد هاجر، ممثل الإغاثة الإسلامية ماجد يمق، منسق “تيار المستقبل” سعيد ياسين، رؤساء بلديات مجدل عنجر والمرج وشتورة وقب إلياس وخربة روحا والمخاتير، ممثلة الUNHCR منى كيوان، مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الدينية الشيخ علي الجناني، رئيس مجلس قضاء زحلة الدكتور مارون مخول، صاحب مستشفى شتورا قاسم حمود والمدير العام الدكتور محمد مسلماني، نائب رئيس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة الدكتور محمد عبد الله، رئيس دائرة أوقاف البقاع الشيخ عاصم الجراح والرئيس السابق الشيخ محمد عبد الرحمن وفاعليات.

قدّم الاحتفال مدير المستوصف محمد عبد الخالق، واستُهل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها الأزهري الطالب عمران حمود، وألقيت كلمات للمناسبة، استُهلّت بكلمة للشيخ علي جمعة الذي شدد على “الدور الفاعل للمغتربين في دعم المشاريع التنموية داخل الوطن، وعلى أن قلوبهم وعطاءهم باقٍ في قلب لبنان”.

بدوره، أشار يمق إلى “أهمية الشراكة المجتمعية والتكامل بين العمل الإغاثي والمؤسسات الدينية في تلبية الحاجات الصحية”.

وأعرب ناصر الدين في كلمة عن تقديره لهذا الإنجاز، معتبراً أن “مستوصف أزهر البقاع يُجسّد نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الوزارة والمجتمع الأهلي”، متمنياً أن “يشكّل نواة لتوسعة الخدمة الصحية في مختلف مناطق البقاع”.

أما الغزاوي فشدد على “البعد الإنساني والديني لهذا المشروع، وعلى أن دار الفتوى في البقاع كانت وستبقى في خدمة الناس، وهذا المستوصف يأتي استكمالًا لمسيرة العطاء التي أسّسها سماحة المفتي الراحل الشيخ خليل الميس، الذي وضع في حياته أسس العمل المؤسسي والخيري في المنطقة، لتبقى مشاريعه شاهدًا حيًا على رسالته النبيلة”.

ثم زار وزير الصحة والوفد المستوصف للاطلاع على الخدمات المتوفرة.