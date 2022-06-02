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وزير الصحة مصاب بكورونا

منذ 10 ساعات
آخر تحديث: 2 - يونيو - 2022 9:19 مساءً
وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض

وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض

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اعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض في بيان، أن نتيجة فحص الـAG الذي أجراه الوزير الأبيض إثر ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بعد عودته من رحلته الخارجية الاخيرة، أتت إيجابية.

وسيلتزم الأبيض الذي يعاني من أعراض خفيفة الحجر المنزلي مع الاعتذار عن اجتماعاته ومواعيده المحددة مسبقا.

وأوضح البيان أن الوزير يعاني من أعراض خفيفة، وسيلتزم الحجر المنزلي مع الاعتذار عن اجتماعاته ومواعيده المحددة مسبقا.

وكان الأبيض قد شارك قبل أيام في اجتماعات منظمة الصحة العالمية التي عقدت في جنيف.

وتراجع معدل الإصابة بفيروس كورونا في لبنان بشكل كبير، حيث سجلت أعداد الإصابات اليوم 133 حالة وحالتي وفاة، بعدما وصلت الإصابات إلى 10 آلاف حالة يوميا قبل عدة أشهر.

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