وزير الصحة: ٥٥ مليار ليرة للمستشفيات الحكومية عن ٢٠٢٠

غرد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على حسابه عبر تويتر قائلاً: “رغم الظروف القاهرة لم يتردد وزير المالية بدعم القطاع الصحي، اليوم ٥٥ مليار ليرة للمستشفيات الحكومية عن ٢٠٢٠ ويليها قريباً الخاصة وتباعاً عقود المصالحة من عام ٢٠٠٠ وحتى ٢٠١٩ التي انكبت فرق وزارة الصحة مشكورة إتمامها وتحويلها، ولم يبقَ في ذمتنا معاملات وأقول لهم: أنصفوا مرضانا”.

رغم الظروف القاهرة لم يتردد معالي وزير المالية بدعم القطاع الصحي اليوم ٥٥ مليار ليرة للمستشفيات الحكومية عن ٢٠٢٠ ويليها قريباً الخاصة وتباعاً عقود المصالحة من عام ٢٠٠٠ وحتى ٢٠١٩ التي انكبت فرق وزارة الصحة مشكورة إتمامها وتحويلها ولم يبقَ في ذمتنا معاملات وأقول لهم#إنصفوا_مرضانا — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) December 10, 2020