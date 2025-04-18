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وزير الصناعة: نرغب في الحوار مع الحزب حول السلاح من أجل بناء دولة موحدة وقادرة وقوية

منذ 47 دقيقة
وزير الصناعة جو عيسى الخوري

وزير الصناعة جو عيسى الخوري

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كشف وزير الصناعة جو عيسى الخوري بعد جلسة مجلس الوزراء أمس أن وزراء ”القوات اللبنانية“ طرحوا بعد جلسة مجلس الوزراء أمس مسألة وضع جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي، اللبناني وغير اللبناني، خلال ستة أشهر، لافتاً إلى أنه يمكن البدء بالمخيمات الفلسطينية.

وأوضح الخوري في حديث لـ”اللواء“ ان موقفه معلن منذ أكثر من شهر ويطالب رئيس الجمهورية بدعوة المجلس الأعلى للدفاع للاجتماع لوضع جدول زمني لجمع سلاح التنظيمات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية، تنفيذاً لاتفاق الطائف وقرار الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس الراحل عمر كرامي بجمع السلاح خلال ستة أشهر.

ولفت الى أن كل الدول العربية والغربية تؤكد يوميا انه لا دعم ماليا ولا استثمارات طالما هناك اجواء حرب وتوتر وسلاح غير شرعي.

وقال: “لا نسعى ولا نريد اي صدام بين حزب الله والجيش اللبناني لذلك ومنعاً لأي إشكالية مع الحزب طلبنا البدء بالسلاح الفلسطيني”.

وأضاف: “نريد الحوار مع الحزب حول السلاح بهدف ان نبني سويا دولة موحدة قادرة وقوية”.

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