وزير الطاقة: لا كهرباء من دون زيادة تعرفة.. والزيادة تبدأ من مؤسسة كهرباء لبنان

شدد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض على ان “لا كهرباء” من دون زيادة التعرفة.

وقال في حديث لـ”صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي”: “الحلّ الوحيد لمدّنا بالفيول ان يكون هناك تعرفة تغطي على الاقل جزءا من كلفة الفيول وان لم يتصلّح وضع التعرفة لا يمكن تأمين كهرباء اضافية للبنانيين وعدم رفع التعرفة موضوع سياسي برأيي”.

وتابع: “رفع التعرفة يبدأ من مؤسسة كهرباء لبنان التي هي مؤسسة مستقلة التي بامكانها ان تصدر تعرفة جديدة وبعدها يصادق على ذلك وزير الطاقة ووزير المالية وان كان هناك حاجة لتوافق سياسي يحصل بعد اصدار مجلس الادارة للزيادة”.

واشار الى انه وضع خطة لتعرفة مرتبطة بالفيول المصري وتغيّر سعر الفيول عالميا، قائلا: “ناقشنا سويا مع مجلس ادارة الكهرباء موضوع التعرفة والمواقف في السياسة تقرؤها بعدم صدور قرارات من مؤسسة الكهرباء”.

وعن خطة الكهرباء قال: “عرضت خطة الكهرباء على وزير المالية ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء واللجان وبالتالي خطة الكهرباء عليها توافق اساسا “.

وعن عروض من شركات خاصة، قال: “في العروض الاولية التي اتتنا من شركات خاصة لبناء محطات كهرباء.. كلفة الكيلواط عالية جدا والبيئة الاستثمارية تكون افضل حينما يكون القطاع متوازن مالية اي حينما تكون التعرفة متوازنة ومن دون تعرفة لا يمكن لأحد ان يستثمر “.

وشدد على انه “ان لم يتم الاتفاق على تعرفة تغطي الكلفة للكهرباء .. “ما في كهرباء” .

ولدى سؤاله ان كان الشرط ينطبق ايضا على الاتفاق مع البنك الدولي في ملف الغاز المصري، قال “نعم”.

عن النفط العراقي، قال: “لدى العراقيين النية بالاستمرار بالوقوف الى جانب اللبنانيين ولكن القرار يبقى بيد الحكومة العراقية.. ولكن هذا ليس حلّا للكهرباء بل بمثابة مورفين”.

وقال: “اعمل على طرح للاخوان في العراق.. وباشرت بالاتصالات مع وزير الصحة والاشغال والتربية من اجل خدمات متبادلة بالممارسة وليس بالقول فقط”. وتابع: “من الافكار التي طرحناها حسم مبالغ من الرصيد العراقي في لبنان من اجل خدمات المستشفيات وشركة الطيران وحسم رسوم هبوط الطائرات وغيره وجدولة المستحقّات على عدد من السنوات “.

واشار الى اننا “بحاجة الى كميّة فيول اكبر من الفيول العراقي وكان لدي حديث مع وزير خارجية الجزائر سعيا بمدّنا من الفيول”.

وكشف: “تركيا ايضا ابدت رغبة بمساعدة لبنان ولكن واجهنا مشكلة الاموال العالقة مع البواخر، وموضوع سوناطراك مع الجزائر يمكن ان نتفق على مبدأ لحلّه مع الجزائريين وسأتوجّه الى الجزائر قريبا وغدا سألتقي سفير الجزائر في لبنان “.

واعتبر ان “الهيئة الناظمة ضرورة ولا سيما بوجود مستثمر خاص والتزمنا مع مجلس الوزراء انشاءها قبل نهاية الـ2022 “، قائلا: “سأقوم بعملي كهيكلية وادوار وان كنت لا زلت وزيرا سترى الهيئة الناظمة قد شكلت بنهاية 2022”.

ولفت الى انه “الى جانب التعرفة يجب تحسين الجباية ووقف الهدر على الشبكة “.

وعن دورة التراخيص قال: “اتوقع ان السبب الرئيسي لعدم الاقبال على دورة التراخيص هو عدم الارتياح للاستثمار او عدم وجود محفّزات.. الترسيم وحقّ التنقيب في بلوكاتنا ينفعنا كثيرا “.