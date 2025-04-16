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وزير العدل اكد لنظيره الاردني استعداد لبنان دعم التحقيقات الأردنية

منذ 14 دقيقة
وزير العدل عادل نصار

وزير العدل عادل نصار

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أكد وزير العدل عادل نصار لنظيره الأردني بسام التلهوني، خلال اتصال هاتفي، “الاستعداد التام للتعاون الكامل ودعم التحقيقات التي يجريها الأردن في إطار كشف الخلية الارهابية ومكافحة الإرهاب”.

وبحث الوزيران خلال الاتصال في سبل تعزيز العلاقات القضائية بين البلدين، وأكدا أهمية “تطوير آليات التعاون القانوني بما يخدم العدالة والأمن في لبنان والأردن على حد سواء”.

ورحّب الوزير التلهوني بتجاوب الوزير نصار، مثنياً على “ما لمسه من رغبة صادقة وقوية في مدّ يد العون والمساعدة للقضاء الأردني”، مؤكداً أن “هذا التعاون يُجسّد عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين ويُعزز جهود مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.

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