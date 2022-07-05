الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
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وزير القوات المسلحة البريطاني يزور سليم

منذ ساعة واحدة
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استقبل وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم وزير القوات المسلحة البريطاني جايمس هيبي James Heappey على رأس وفد يرافقه السفير البريطاني في لبنان ايان كولارد.

وأجرى المجتمعون جولة أفق حول الوضع في المنطقة ولبنان في ظل المستجدات الاقليمية والدولية.

وفي خلال اللقاء، أكد سليم على تقدير لبنان لما تقدمه المملكة المتحدة من دعم ومساعدات للجيش اللبناني مشدداً على ان المؤسسة العسكرية، وبالرغم من التحديات على المستويات كافة، مستمرة في القيام بمهماتها على أكمل وجه صوناً للأمن والاستقرار في لبنان .

من جهته، أعرب هيبي لوزير الدفاع عن استعداد بلاده لتقديم المزيد من المساعدات وفقاً لحاجات المؤسسة العسكرية في إطار برنامج الدعم المستمر الذي توفره المملكة المتحدة في ما يخص تمكين الجيش اللبناني.

في ختام اللقاء جرى تبادل الهدايا التذكارية.

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