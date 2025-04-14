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وزير المال: خلال أسابيع قليلة سيشعر الجميع بتغيير كبير في البلد

منذ 50 دقيقة
وزير المال ياسين جابر

وزير المال ياسين جابر

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أكد وزير المال ياسين جابر انه خلال أسابيع قليلة سيشعر الجميع بتغيير كبير سيحصل في البلد، من خلال التعيينات الجديدة التي وضعت لها آلية شفافة، مشيرا إلى أنه “سيعلن اليوم أو غدا الثلثاء عن دعوة للترشيحات للهيئة الناظمة للكهرباء”.

وأوضح جابر بعد اجتماع لجنة التفاوض مع صندوق النقد، أنه “من الضروري اليوم أن يذهب لبنان إلى الإجتماعات بتصور مشترك، وأن “موضوع تنفيذ قانون اصلاح المصارف تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ولم يكن هناك أي مانع في إصداره من قبل الحكومة، يجب علينا أن نعطي الوقت الكافي لحاكم مصرف لبنان الجديد إذ سيتم تعيين نواب له”.

وقال: “اليوم كان نهار الإجتماعات التحضيرية لرحلة الوفد اللبناني الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، والهدف الأساسي أن يكون الموقف موحدًا، وأن نعطي صورة إيجابية لما يحصل في لبنان من قبل العهد والحكومة”.

كما لفت إلى أن “العمل جارٍ على خطة لحل مسألة الطوابع وبالنسبة للجمارك والدوائر العقارية”.

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