الخميس 26 شوال 1446 ﻫ - 24 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير المال: صندوق النقد رحب بالتعديلات على قانون السرية المصرفية

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أبريل - 2025 6:21 مساءً
وزير المالية ياسين جابر. رويترز

وزير المالية ياسين جابر. رويترز

A A A
طباعة المقال

أكد وزير المال ياسين جابر ان “اقرار مجلس النواب التعديلات على قانون السرية المصرفية خطوة جيّدة جدًا”.

وقال في حديث للـLBCI “وهذا يعبّر عن التزام مجلس النواب بالخطة الاصلاحية التي باشرت بها الحكومة، وهذا يُعطي انطباعًا جيّدا للبنان وللمجتمع الدولي”.

واضاف “رحّب صندوق النقد بهذه الخطوة، على ان يكون هذا القانون نافذًا لتنظيم القطاع المصرفي”.

وفي وقت سابق أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم قانوني النقد والتسليف والسرية المصرفية وارجأ مناقشة مشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لاسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام.

وكانت الجلسة التشريعية عقدت في مجلس النواب برئاسة الرئيس بري لمناقشة جدول أعمال من 23 بندا يتضمن مجموعة واسعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية في حضور الرئيس سلام والوزراء والنواب.

    المزيد من أخبار لبنان

    مرفأ بيروت
    اتهامات بالتآمر ومطالبات بالتنحي.. قضية مرفأ بيروت تشتعل من جديد!
    وزارة التربية والتعليم العالي.
    توضيح من المكتب الإعلامي في وزارة التربية.. وهذا ما جاء فيه
    أمن الدولة
    أمن الدولة تضبط 177 ألف حبة كبتاغون مُعدة للتهريب!

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    بعد الحرارة المرتفعة.. تحضروا لمنخفض جوي قادم من إيطاليا إلى لبنان!
    وزير الدفاع ميشال منسى
    قرار هام لوزير الدفاع يتعلق بتراخيص حمل الأسلحة.. إليكم التفاصيل!
    الإعلامي السوري صبحي العطري
    صدمة كبيرة بالوسط الفني.. رحيل الإعلامي السوري صبحي العطري