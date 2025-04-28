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وزير المهجرين استقبل النائبين أبو الحسن ودرغام وعدداً من الزوار

منذ 15 ساعة
وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة يستقبل النائب هادي أبو الحسن

وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة يستقبل النائب هادي أبو الحسن

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استقبل وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، النائب هادي أبو الحسن، وعرض معه خطة عمل وزارة المهجرين.

وبحث الطرفان في المصالحات، وخصوصا في منطقة كفرسلوان – جوار الحوز، وأبديا سعيهما لإتمام مصالحة شاملة.

إلى ذلك، استقبل شحادة النائب أسعد درغام ووفدا من بلدة خربة الجرد في عكار، حيث عرضوا معه ملفاتهم لمتابعتها والتي تحتاج إلى دعم الوزارة للعودة إلى قريتهم.

وكذلك، استقبل شحادة الأب طوني خضرا على رأس وفد من جمعية “لابورا، وبحثا في آلية عمل الجمعية، وطلبا دعم الوزارة، بالتنسيق بينهما لإدخال الكوادر والكفاءات إلى الإدارات العامة.

وفي السياق، استقبل شحادة وفدا من الـUNDP برئاسة الممثلة المقيمة للبرنامج بليرتا أليكو، التي اطلعت على خطط وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومشاريعها، وتم البحث في كيفية دعم الوزارة عبر الاختصاصيين المطلوبين.

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