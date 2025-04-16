وزير النقل: نأمل إنجاز مشروع إعادة تأهيل طريق المطار خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلين

كشف وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني خلال إطلاق مشروع إعادة تأهيل طريق المطار، عن أنهم إتخذوا القرار في 60 يومًا مضيقاً “نأمل إنجازه خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلين”.

وأوضح رسامني أنه “لتسريع تنفيذ المشروع لا بدّ من تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ونعمل على إنشاء هيئة ناظمة للطيران المدني ولكل المرافئ التي تجلب إيرادات للدولة”.

وأكد أن “لا يكتمل مشروع الاهتمام بالمطار إذا لم نهتمّ بالطريق التي تؤدّي إليه والتي تجسّد قيمة وطن بأكمله”.

الرئيس سلام

وقال الرئيس نواف سلام خلال إطلاق مشروع إعادة تأهيل طريق المطار أن أول لقاء لأي شخص قادم إلى لبنان هو مع طريق المطار.

وأضاف سلام: “الـMEA تحمل وجه لبنان الجميل للخارج وهي بأهمية سفاراتنا وهي نموذج حي عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.”

محمد الحوت

من جهته أشار المدير العام ورئيس مجلس إدارة “شركة طيران الشرق الأوسط” محمد الحوت الى انه “بعد إعلان وقف إطلاق النار، انتقل لبنان إلى مرحلة جديدة مع انتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة.”.

وفي كلمة له، خلال حفل إطلاق مشروع اعادة تأهيل طريق مطار بيروت الدولي، كشف الحوت أن “وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، أصبح على دراية بملفات وزارته، وبما يتعلّق بالمطار، قال إن صالون الشرف لا يجب أن يبقى على ما هو عليه، وقد تم تسليمه الخرائط، كما تحدّث عن إنارة طريق المطار، وشاركنا الأسماء التي يجب الاجتماع معها لتنفيذ أعمال الإنارة.”.

كما أوضح الحوت أن رئيس الحكومة نواف سلام دخل على الخط، وباسمه وباسم مجلس الإدارة، تم اتخاذ قرار بتأهيل هذا الطريق.​

وفي ما يتعلّق بوزير الداخلية، أحمد الحجار، توجّه الحوت بالشكر على الجهود التي يبذلها مع المحافظين واتحاد بلديات الضاحية، لاسيما في ما يتعلّق بإزالة الصور العشوائية التي كانت موجودة على طريق مطار بيروت، مؤكدًا أن الهدف هو التوجيه التجميلي لهذا الطريق.​

كما شكر جهاز أمن المطار، مؤكّدًا أن شركة “الميدل إيست” ستبقى على تعاون مع وزارة السياحة.