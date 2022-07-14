وسط الأزمات... كيف يبدو الوضع الصناعي في لبنان؟

يمرّ القطاع الصناعي بأسوأ أزماته متأثرًا بارتفاع كلفة المحروقات، وفي هذا الاطار اعتبر وزير الصناعة جورج بوشكيان ان قطاع الصناعة مهم وحيوي، مضيفًا: “وكوزارة نعمل على عدم التأخر بإنجاز أي معاملات ولكن المشكلة تكمن بالتدخلات التي حصلت في السنوات الماضية مع وزارتي الزراعة والاقتصاد”.

كما تطرق بوشكيان الى موضوع المصانع غير المرخصة، مناشدًا الصناعيين بتزويد الوزارة بأي معلومات حول هذا الموضوع لاغلاق المصانع غير الشرعية. كذلك شدد على وجوب قيام البلديات بالامر نفسه لاغلاق المصانع غير المرخصة او المصانع التي يفتحها النازحون.

بدوره، رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني شدد من جهته، على وجوب وضع خطة تعافي واضحة المعالم، معتبرًا ان موضوع الطاقة كان يجب ان يحل منذ 30 عاما.

اما رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل، فأكد البقاء في لبنان، مشيرًا الى ان وجهة المنتوجات تذهب اكثر الى اميركا واستراليا واوروبا.

واشار الى ان عدد المصانع في البقاع 800 الى جانب مصانع اخرى غير مرخصة، لافتًا الى ان الفساد طال كل الاجهزة على الارض ومعاملات المصانع تتعرقل نتيجة اضراب موظفي القطاع العام.

وردًا على سؤال، قال: “نحن ضد اي قرار يخلّ بالعلاقات بين الدول، ومن اهم الماركات لدينا في السوق هي من المملكة العربية السعودية، أما المنتجات اللبنانية فباتت بموازاة المنتجات الاجنبية”.