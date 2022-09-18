الأحد 22 صفر 1444 ﻫ - 18 سبتمبر 2022 |
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وضاح الصادق: هذا النائب قد يكون قادراً على حصد ثلثي الأصوات

منذ 32 دقيقة
وضاح الصادق

وضاح الصادق

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كشف النائب وضاح الصادق عن مزيد من الخيارات لنواب التغيير فيما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال الصادق في مقابلة على mtv : سنحضّر سلّة أسماء وسنذهب بها مجدداً إلى الكتل السياسية وكل الكتل توافقت على مواصفاتنا الرئاسية.

واعتبر أن لا حظوظ لمعوّض والجميّل بالحصول على ثلثي الأصوات أمّا افرام فقد يكون قادراً على حصدها.

وأوحى ان مواصفات العماد جوزاف عون ليست بعيدة من مواصفاتنا الرئاسية ولكنّه يحتاج تعديلاً دستورياً ونحن نرفض ذلك.

واكد أن حزب الله وافَقَنا لجهة مواصفاتنا الرئاسية التي لا تنطبق على عون ولم يطرح معنا ما قاله نصرالله عن رئيس يتمتّع بقاعدة شعبية.

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