وعود جديدة بشأن أزمة معمل دير عمار.. اليكم التفاصيل

أعلن مكتب عضو تكتّل”الجمهوريّة القويّة”، النائب الياس الخوري في بيان، أنه “يتابع أزمة توقّف معمل دير عمار عن الخدمة، وقد تبيّن بعد إتّصالات مكثفة له مع المسؤولين المعنيين في محطة دير عمار وكذلك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأنّه، وبسبب الشحّ في مادة الفيول الآتية من العراق والتي هي أقل من الكمية المنتظرة وغير كافية، إضطر المعمل للتوقف عن الخدمة.

وعليه، يُكثّف الخوري، وفق البيان، اتّصالاته منذ أمس الإثنين وحتّى السّاعة لمتابعة الموضوع، على أن يصار إلى تأمين ما يلزم لإعادة العمل بالمحطة”.

وقد شدد على” ضرورة حل الأزمة قبل حلول عيد الاضحى المبارك، والسّعي للحؤول دون تكرار هذه الأمور التي تمعن في إغراق اللبنانيين في اليأس بخاصّة وأنهم مقبلون على بُشرى العيد وبركته”.

هذا وتلقّى الخوري وعوداً جدية بحلّ أزمة دير عمار في غضون أيام قليلة وقبل حلول عيد الاضحى المبارك، وهو منكبّ على متابعة الحلول حتّى عودة التغذية.