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مقتل عزّت الدّاعوق ونجله في حادث سير في مصر

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 9 - يوليو - 2022 10:00 مساءً
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توفي رجل الأعمال “عزت الداعوق” ونجله بعد تعرّضهما لحادث سير مروّع في شرم الشيخ في مصر.

وفي اتصال مع “النهار”، أكّد سفير لبنان في مصر “علي الحلبي” أن “السفارة تبلغت خبر وفاة عزت الداعوق وولده فور حصول الحادث أمس في شرم الشيخ، ومن المرتقب وصول الجثمانين غداً إلى لبنان”، مشيراً إلى “إصابة الابنة وحاجتها إلى عملية جراحية تفضّل العائلة اجراءها في لبنان”.

وفي التفاصيل، أفاد السفير الحلبي بأن “تحقيقاً فتح في الحادث والمؤشرات تدل إلى أنه “حادث قضاء وقدر”.

وكانت العائلة تسير في مركبتين حين وقع الحادث، وحضر مندوب من السفارة إلى المكان متابعاً الإجراءات الخاصة بالتحقيق ونقل الجثمانين.

والداعوق صاحب مؤسّسة تجارية عريقة لبيع مستحضرات التجميل ومستلزماته. وتملك المؤسّسة فروعاً في لبنان ودول عربية.

    المصدر :
  • النهار

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