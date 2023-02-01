وفد من "كهرباء فرنسا" في السراي.. فهل تتحسّن التغذية في لبنان؟

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا في السرايا الحكومية، للبحث في ملف الكهرباء، في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض ووفد من شركة “كهرباء فرنسا” ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.

وأعلن فياض بعد اللقاء أنّ “الاجتماع اليوم مع وفد من كهرباء فرنسا هو من أجل متابعة الأعمال القائمة مع شركة كهرباء لبنان وأعمال التخطيط مع وزارة الطاقة لإقامة معامل جديدة ومتابعة الأعمال تمهيدا للمرحلة المقبلة”.

وعن زيادة التغذية بالكهرباء، قال “إنّ التغذية الكهربائية ستبقى على مستوى 250 ميغاوات لغاية منتصف هذا الشهر، بغية تأكد شركة “كهرباء لبنان” من التزامات الوزارات المعنية، خصوصًا وزارتي الداخلية والدفاع، والقضاء والجيش وقوى الأمن الداخلي ليكونوا جميعا جاهزين لتخصيص فرق لصالح كهرباء لبنان لمؤازرة أعمال نزع التعديات، لتكون زيادة التغذية مفيدة وألا يكون هناك هدر. والمطلوب الالتزام من الوزارات والهيئات والجهات المعنية من الآن لغاية منتصف الشهر، وعلى أساسه تأخذ شركة كهرباء لبنان قرارا بزيادة التغذية لغاية 500 ميغاوات”.

وأشار إلى “أنّ المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك طالب باجتماع ثان للجنة الكهرباء من أجل أن يتأكد من موضوع الإلتزام بالمؤازرة، وقد طلبنا المؤازرة ولكننا لم نر حتى الان تحركا على الأرض ونحن ننتظر”.