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وقفة احتجاجية لموظفي الضمان في النبطية

منذ 45 دقيقة
الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي

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نفّذ موظفو ومستخدمو الضمان الاجتماعي في مركز النبطية، وقفة احتجاجية على الأوضاع الراهنة، وبسبب عدم قبض رواتبهم على صيرفة 60 ألفاً.

وألقى رئيس المركز حسين سويدان كلمة عبّر فيها عن “استياء الموظفين لعدم قبض رواتبهم عن الشهر الماضي، لأنه ما زال على سعر صيرفة 90 ألفاً، بينما عدد من الموظفين قبضوا على سعر صيرفة 60 ألفا”، مشيراً الى أن “رواتب موظفي الضمان تآكلت 50 في المئة عن ما كانت عليه، والموظفون الذين يسيّرون المرافق العامة، ومنها الضمان حقوقهم مهدورة في ظل هذه الازمة الخانقة”.

وختم مناشداً وزير المال “الرأفة بأوضاع الموظفين التي باتت لا تطاق جراء الرواتب التي لا تكفي لاسبوع والعمل على زيادة هذه الرواتب، بما يتناسب مع التضخم وتأكل الرواتب التي تراجعت 50 في المئة عن ما كانت عليه”.

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