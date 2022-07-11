الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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وليد فياض: لتوسيع عقد الفيول العراقي لتأمين 9 ساعات تغذية

منذ 32 دقيقة
وزير الطاقة ​وليد فياض

وزير الطاقة ​وليد فياض

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تحصد ازمة الكهرباء الكثير من الاهتمام في حين ان لا وعود جدية وقابلة لتحسين التغذية، في حين ان بعض البلدات تتمتع بـ 20 ل 22 ساعة كهرباء، تعاني بلدات آخرى من تقنين صعب جداً بحيث تحصل على ساعة كهرباء في النهار الواحد.

هذا وقد تمنّى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن يُصار إلى توسيع عقد الفيول العراقي عبر زيادة كميات الفيول إلى 150 ألف طن شهريًّا ما يؤمّن حوالى 9 ساعات تغذية فيما الكميات التي تصل اليوم لا تتجاوز الـ 40 ألف طن شهريًّا ما يؤمّن ساعتين ونصف من التغذية كحد أقصى.

فياض وفي حديثٍ لـmtv قال: “هناك إيجابية عراقية بالنسبة إلى تمديد العقد مع الإدراك التام أنّ إقرار التمديد أو الصّيغة الجديدة للعقد يعود في نهاية الأمر إلى رئيس الوزراء العراقي والحكومة العراقية وثمّة ضرورة لإقران تمديد العقد بزيادة في التعرفة لتغطية كلفة الفيول”.

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