وهبي: لا يوجد حصار على لبنان… وستكون سياستنا أكثر تحركاً وتركيزاً على طابع أساسي

الوزير شربل وهبي
الوزير شربل وهبي

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رأى وزير الخارجيّة الجديد شربل وهبي أنّ “السياسة الخارجيّة ليست تصوّراً مسبقاً بل هي وليدة لحظتها ويتمّ رسمها وفق ظرفٍ معيّن ووضعٍ معيّن ومكانٍ معيّن”.

ولفت وهبي، الى أنّ “لبنان يمرّ بأيّامٍ صعبة وستكون سياستنا أكثر تحرّكاً وتركيزاً على طابعٍ أساسيّ لتخطّي الوجع الذي يمرّ به لبنان، بدءاً من معالجة الخطر الوجودي ومن ثمّ الأمور الأقلّ خطراً”.

وقال وهبي، ردّاً على سوأل، إنّه “لا يجب الشعور بأنّ لبنان محاصر. فعلاً لا يوجد حصار، إنّها بعض العقوبات على البعض لردعهم عن سياسة معيّنة، إنّما لبنان كدولة وكشعب ليسا محاصرين”.
وشدّد على أنّ “السياسة الخارجيّة هي مرآة الوحدة الداخليّة، وبمقدار ما يكون هناك تماسك داخلي، بمقدار ما يكون هناك سياسة خارجيّة فاعلة”.

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المصدر mtv
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