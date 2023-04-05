ياسين: للاتفاق على رئيس إصلاحي من أمثال "جهاد أزعور وزياد بارود"

اعتبر النائب ياسين ياسين “ان لبنان اليوم امام مفترق طرق اما يبادر الى القيام بالاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد والمجتمع الدولي واما يتدحرج اكثر الى الهاوية ويدخل في المحظور الذي ثمة من يدفع اليه من قبل المنظومة الحاكمة المسؤولة مباشرة او مداورة عن التحركات المطلبية والتظاهرات العمالية في الشارع بدليل زجها الجيش في مواجهة معها، حتى انها حاولت امس الطلب منه الدخول الى مكاتب اوجيرو وما ذلك الا ضمن خطة تهدف لاسقاط المؤسسات العامة وطرحها للخصخصة وتقدم المنظومة الحاكمة لشرائها بابخس الاسعار”.

وتبع ياسين في حديث مع “المركزية”: “على رغم عرقلتهم المشاريع والقوانين الاصلاحية للحؤول دون التدقيق الجنائي والاستمرار في الصرف من الموازنة على القاعدة الاثني عشرية والتلزيم بالتراضي متجاوزين كل الهيئات والقوانين المختصة، لا بد من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وهذا ما تحول دونه هذه المنظومة. لذلك من الضروري الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية اصلاحي انقاذي من امثال جهاد ازعور وزياد بارود يتمتع بالشفافية والمعرفة في القطاعين المالي والمصرفي وقادر على قيادة مسيرة الانقاذ في المرحلة المقبلة”.

وعن انسحاب التوافقات في المنطقة على لبنان يقول: “من الطبيعي ان تلفح وجه لبنان لاحقا بعد اليمن وسوريا. من هنا الدعوة الى الخيار الثالث في الانتخابات الرئاسية والتخلي عن المرشحين الاستفزازيين واعتقد هنا اننا بلغنا نهاية النفق”.